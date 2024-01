Il Lions Club Carrù-Dogliani ha celebrato la propria storia e la Fiera del Bue Grasso

L'incontro conviviale di giovedì 25 gennaio 2024 del Lions Club Carrù-Dogliani ha avuto protagonista il gran bollito misto e la lunga storia fatta di sapori antichi e della tradizione di 113 edizioni della Fiera del Bue Grasso.



Alla cena, che si è tenuta all'Osteria del Borgo di Carrù, hanno partecipato, con il presidente dott. Giancarlo Quaglia, numerosi soci del Club , l'officer distrettuale Carla Blengio, il presidente di zona ing. Sergio Zavattero, il socio del Lions Club Cuneo Franco Gogna accompagnato dalla sig.ra Pinuccia. Sono stati graditi ospiti della serata il sig. Marziano Bonavia, direttore di filiale della BCC di Pianfei e Rocca de Baldi, il sig. Marcello Gatto, Consigliere della Banca Alpi Marittime, in rappresentanza del settore agricoltura e il sig. Dario Porta, socio fondatore del Consorzio del Bue Grasso di Carrù.



Ad introdurre il carrello del gran bollito servito con le sette salse, la socia Romana Gaiero ha evidenziato alcuni tratti caratteristici della fiera, in particolare i preziosi premi agli allevatori, consistenti nelle ambite gualdrappe dipinte a mano, per la realizzazione delle quali il Lions Club ha sempre dato sostegno attraverso un contributo economico.