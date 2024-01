Flash mob contro le guerre delle "Donne in camino per la pace"

Il gruppo "Donne in cammino per la pace" hanno organizzato un flash mob in alcuni comuni della nostra provincia. Per dimostrare il loro contrasto a tutte le guerre, che insanguinano alcuni popoli nel nostro mondo, le donne si sono presentate con un simbolo al braccio, uno straccetto bianco. Il flash mob simbolico e silenzioso ha interessato i comuni di Cuneo, Savigliano, Verzuolo, Salmour, Racconigi, Mondovì. Oggi, inoltre, è stato organizzato anche nel comune di Trinità.