Davide Perasso eletto alla guida della Squadra AIB di Paesana

Cambio al vertice della Squadra Anti incendi boschivi di Paesana.

Nel corso dell’assemblea dei soci svoltasi ieri sera (29 gennaio) nella sede del sodalizio, in Via Santa Croce, è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo che rimarrà in carica per il quadriennio 2024-2028.

Al suo interno, poi, il Direttivo ha attribuito le cariche sociali.

Davide Perasso, 41 anni, è il nuovo caposquadra e legale rappresentante della Squadra AIB. Perasso succede ad Andrea Borgogno, che dopo quattro anni alla guida dell’associazione ha deciso di passare il testimone.

Accanto al caposquadra sono stati individuati tre vice caposquadra: Mauro Allio, Andrea Borgogno e Renato Chiaraviglio. Compongono ancora il Consiglio direttivo i segretari Nicolò Bertola ed Alessandro Cairo e il tesoriere Mirco Perasso. Marco Crespo sarà invece il revisore dei conti.

“Continueremo nel solco di quanto fatto sino ad ora – spiega Perasso –. Non cambierà infatti nulla in termini di impegno e di lavoro a favore del nostro territorio. Il nostro operato verterà ovviamente sulla lotta agli incendi boschivi e agli interventi in caso di calamità. Ma i dati dimostrano chiaramente l’importanza delle opere di prevenzione, aspetto sempre più fondamentale per arginare e contenere i danni, specialmente nel campo idrogeologico”.

A margine dell’assemblea dei soci sono intervenuti a portare i saluti al nuovo Consiglio direttivo i sindaci di Paesana, Emanuele Vaudano e di Crissolo, Fabrizio Re, insieme al presidente del Bacino Imbrifero Montano del Po, Marco Margaria.