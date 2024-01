Facilitatori digitali nei Comuni della Green community Terre del Monviso

Grazie al finanziamento del progetto “PNRR Misura 1.7.2 Rete di facilitazione digitale”, gli abitanti dei Comuni che fanno parte della Green Community Terre del Monviso possono accedere ad un nuovo, importante, servizio gratuito: lo sportello di facilitazione digitale.

Quella del facilitatore digitale è una figura professionale formata dalla Regione Piemonte al fine di essere di supporto al cittadino per l’accesso ai servizi online. La Green Community Terre del Monviso è il soggetto sub attuatore del progetto Rete di facilitazione digitale (soggetto attuatore è la Regione Piemonte), per mezzo del quale viene attivato questo servizio di sportello digitale.

L’Unione Montana dei Comuni del Monviso è l’ente capofila del progetto che vede come partner l’Unione Montana della Valle Varaita, i Comuni di Saluzzo, Manta e Lagnasco. Il partner tecnico incaricato della gestione degli sportelli di facilitazione digitale sul territorio della Green Community Terre del Monviso è l’associazione Uscire Insieme - Age Italia aps, affiliata ACLI (www.uscireinsieme.org). Modalità di funzionamento, orari e sedi dello sportello digitale nei Comuni della Green Community Terre del Monviso aderenti al progetto “Rete di facilitazione digitale”:

Lo sportello digitale è attivato in due modalità differenti: fisso e itinerante, per permettere al cittadino di accedere al servizio nella sede e nell’orario a lui più congeniale.

Si può accedere allo sportello su appuntamento oppure ad accesso libero, a seconda delle sedi.

- Valli Po e Bronda: MARTEDI’ POMERIGGIO sportello fisso a Paesana presso la sede dell’Unione Monviso, in via S. Croce n. 4, dalle 13.30 alle 17.30; GIOVEDI’ MATTINA sportello itinerante dalle 8.30 alle 12.30.

- Valle Varaita: GIOVEDI’ POMERIGGIO sportello fisso a Frassino presso la sede dell’Unione Valle Varaita, in piazza G. Marconi n. 5, dalle 14.00 alle 17.30; VENERDI’ MATTINA sportello itinerante dalle 9.00 alle 12.30.



- Saluzzo e saluzzese: MARTEDI’ e GIOVEDI’ MATTINA a Saluzzo presso gli uffici comunali nella sede di “Palazzo Italia” in piazza Cavour n. 12, dalle 9.00 alle 12.30 (su appuntamento).

Lo sportello itinerante viene ospitato a turno nei Comuni di Pagno, Ostana, Revello e Sanfront per le Valli Po e Bronda; Sampeyre, Venasca, Piasco, Verzuolo, Costigliole Saluzzo e Frassino per la Valle Varaita.

Per la pianura saluzzese sarà ospitato a Manta, a cui si potrà accedere sempre su prenotazione nella Biblioteca comunale di Manta in via Garibaldi 6, e a Lagnasco, il primo giovedì di ogni mese negli uffici del Comune di Lagnasco in piazza Umberto I 2. Saluzzo, 30 gennaio 2024

Recapiti di contatto dello sportello digitale:Indirizzo mail: info@retefacilitazionedigitale.it

Sito web: www.retefacilitazionedigitale.it Numero di telefono e chatbot: 0171 168 0375.