L'arte del dibattito protagonista a "Scienza al NUoVO"

Cos'è il mondo del dibattito e perché è così importante?

Se ne parla mercoledì 31 gennaio alle 19 a «Scienza al NUoVO» con Mariano Laguzzi, debater, giudice e coach di dibattito. L'appuntamento mira a diffondere l'arte del «debate» quale elemento fondativo di una società democratica, spesso dimenticato o impoverito dalle tendenze tribaliste causate, in parte, dai social. A dare utili consigli su come discutere con rispetto ed apertura mentale per fare un primo passo verso una società più coesa sarà un giovane appassionato del settore.

Nei suoi anni da studente del liceo De Amicis di Cuneo Laguzzi ha partecipato in qualità di debater a cinque tornei internazionali di dibattito e a un torneo nazionale in cui è stato premiato come secondo miglior speaker e la sua squadra è stata semifinalista. Dopo il diploma ha iniziato la sua carriera di giudice nei campionati nazionali di dibattito del 2023 e collabora con il liceo De Amicis come coach di dibattito.

L'incontro con Mariano Laguzzi segna l'inizio della collaborazione tra il centro sportivo e culturale NUoVO e l'associazione culturale cuneese 1000 Miglia, che si svilupperà su vari fronti, tra cui quello di «Scienza al NUoVO», format del quale 1000 Miglia curerà alcuni appuntamenti.

L'ingresso agli incontri di «Scienza al NUoVO», che sul modello del format anglosassone «Pint of Science» prevedono una presentazione del tema e un confronto costante col pubblico in senso orizzontale durante i quali ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare, è libero.

Informazioni sul sito www.nuovocuneo.it.