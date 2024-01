Legge montagna 97/1994, Colombero: “Lungimirante azione del senatore Carlotto. Ora percorso per rafforzare impegno congiunto dei Comuni. Insieme si è ancora”

A trent'anni dalla legge 97 sulla montagna, il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero ringrazia il senatore cuneese, che firmò la legge: "Come Cuneese – afferma Colombero - voglio ringraziare il Senatore Natale Carlotto, grande dirigente Coldiretti, che insieme con diversi colleghi Parlamentari, come Diego Carpenedo del Friuli Venezia Giulia, del Collegio della Carnia, lavorò e firmò la legge 97 sulla montagna, del 1994. Dopo arrivò una stagione politica piena di ombre. Di oscurantismo per le politiche per la montagna e gli Enti locali. Compie trent'anni la 97, proprio nella fase politica attuale che vede diversi Parlamentari al lavoro su testi di legge relativi alla montagna, nel quadro di una attenzione culturale per i territori alpini e appenninici come forse mai prima. Anche il Ministro per gli Affari regionali sta lavorando a un testo del Governo. Molti temi della 97, come la riorganizzazione dei servizi e gli sgravi fiscali, devono essere rilanciati oggi con efficacia. Molti pezzi di quella legge, in tre decenni, pur essendo vigenti, non hanno avuto attuazione. Decreti e regolamenti, non molti ma comunque necessari, sono rimasti fermi dal '94 a oggi. È poi arrivata la legge sui piccoli Comuni nel 2017, come la legge 221 sulla green economy nel 2015, che hanno rilanciato e attualizzato alcune questioni aperte dalla 97. Penso anche al testo unico forestale. Ma su agricoltura e allevamento nelle zone montane, sulla gestione dei terreni, quella legge interveniva con provvedimenti che avrebbero potuto arrestare una parcellizzazione che ha ridotto molto la superficie agricola utilizzabile. Così sui servizi, scuole e trasporti, sulla fiscalità. Rilevo anche che la 97 non riclassificava i Comuni montani. Prendeva la classificazione della legge sulla montagna del 1952. Guardava alle Comunità montane come punto fermo, perno delle politiche per i territori. Dieci anni fa, smontarle in molte regioni come il Piemonte ha indebolito il sistema. Oggi moltissimi Sindaci credono nelle Unioni montane, ma servono interventi legislativi ordinamentali, regionali e nazionali, per dire come i Comuni lavorano insieme, aiutando chi ha capito che solo insieme si è ancora. La montagna ha nella dimensione di valle l'orizzonte delle politiche. Non valli non chiuse bensì aperte. La logica di interazione con l'urbano, con le città, è necessaria anche per evitare frammentazioni, crisi di identità, favorire scambi e relazioni. La montagna cresce nel dialogo. Non nell'isolamento. Vale per tutte le Alpi, per il Piemonte, ma anche per l'Appennino. Natale Carlotto, e penso poi a Lido Riba e a tanti altri Politici – conclude Colombero - che ci hanno creduto, continuano a dirci che senza Istituzioni, senza Democrazia, senza lavoro insieme, si va poco lontano. La strategia è nell'impegno insieme dei Comuni. Che va costruito con nuova fiducia reciproca".