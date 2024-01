Montagna e aree interne: sfide e opportunità per lo sviluppo socio-economico

Negli ultimi anni, il dibattito sulle sfide e le opportunità che caratterizzano le comunità di montagna e le aree interne ha assunto un ruolo centrale nelle discussioni riguardanti lo sviluppo sociale ed economico di queste zone.

Elisa Tarasco, imprenditrice residente in Valle Po, tra Crissolo e Paesana, condivide la sua idea su questi temi.

Quali sono le principali sfide che le comunità di montagna o delle aree interne affrontano rispetto alle città in termini di accesso ai servizi e opportunità di lavoro?

"La vita quotidiana nelle aree di montagna e interne, o comunque distanti dai centri più densamente abitati, è più difficile rispetto alla vita in città, i collegamenti viari sono pochi e i servizi erogati alla collettività sono più onerosi.

Il non facile accesso alla sanità, all’istruzione (sia di primo che di secondo livello) e la mancanza di opportunità lavorative, soprattutto per le giovani generazioni, sono i principali fattori che determinano il dislivello di tenore di vita delle comunità interne e montane rispetto a quelle urbane e situate a valle.

Uno dei principali effetti di tutti questi svantaggi è lo spopolamento delle aree montane".

Quindi, secondo lei, queste sfide possono trasformarsi in opportunità?

"Sì esattamente. Questi limiti possono diventare delle grandi opportunità se affrontati adeguatamente. I territori devono rendersi più attrattivi, sia per dare la possibilità a chi nasce in queste zone di poterci rimanere, sia per accogliere chi decide di uscire dai contesti metropolitani.

Il capitale naturale e ambientale, la tradizione artigiana e le storiche pratiche agro-silvo-pastorali, sono solo alcuni dei punti di forza su cui le zone montane/interne possono contare".

Ci parli della sua scelta di lasciare la città per trasferirsi a lavorare ad alta quota.

"La mia esperienza personale racconta un percorso inverso, quello dalla città verso la zona montana.

Percorso sia professionale, con la creazione di un'impresa, sia familiare in quanto, anche dopo la nascita di nostra figlia che adesso ha quasi 10 anni, io e mio marito abbiamo continuato a vivere in Valle Po tra Crissolo e Paesana.

La scelta è stata dettata proprio dal capitale naturale e ambientale di cui parlavo prima, i cui vantaggi spesso superano le difficoltà".

Come potrebbe lo sviluppo economico contribuire a migliorare le condizioni di vita nelle aree montane e interne?

"Solo con lo sviluppo economico queste aree montane e interne potranno provvedere al riequilibrio finanziario e sociale con i territori di pianura, più densamente popolati, diventando più accattivanti e attraendo i giovani a radicare un progetto di vita innovativo".

Come vede l’attuale cambiamento climatico?

"Con il costante aumento delle temperature, il cambiamento climatico potrebbe essere uno stimolo per spostarsi a vivere più in quota.

Certo è che deve continuare ad essere perseguita una strategia ben precisa al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell’istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori".