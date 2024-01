"Il nostro obiettivo è quello di creare un'area attrezzata per facilitare il lavori dei soccorritori del 118", spiega il sindaco di Rodello Franco Aledda, commentando gli ultimi interventi che hanno riguardato l'eliporto di via San Rocco. Dopo il completamento della pista dell'elisoccorso, sono stati terminati i lavori di asfaltatura per creare un'area di manovra per le ambulanze. La zona sarà presto dotata di illuminazione e sarà installato anche un lavandino.