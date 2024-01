Sabato a Racconigi la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni

Anche quest’anno l’Amministrazione di Racconigi incontrerà i neo maggiorenni del Comune, a cui verrà consegnata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. La cerimonia è in programma sabato 3 febbraio, alle ore 11, nella sala consiliare del palazzo comunale.

Ad accogliere i giovani in municipio saranno presenti, oltre al sindaco Valerio Oderda, la consigliera con delega alle risorse giovanili Fatima Khadri e la consigliera con delega alla legalità Giulia Porchietto.

“I diciotto anni sono una ricorrenza molto significativa nella vita di ogni ragazza e ragazzo: la maggiore età consente infatti di ottenere tutti i diritti, ma anche di acquisire tutti i doveri e le responsabilità. La Costituzione racchiude i valori di uguaglianza, libertà e democrazia sui quali si fonda l’Italia e ai quali ogni cittadino deve ispirarsi per diventare parte attiva della vita della propria comunità –commenta la consigliera Khadri- Come Amministrazione crediamo che i giovani siano indispensabili per il progresso del nostro paese, per questo siamo felici di riproporre anche nel 2024 questo momento ufficiale, che sarà un punto di partenza nel percorso dei giovani racconigesi per diventare cittadini responsabili e consapevoli”.