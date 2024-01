Soddisfazione degli utenti per l'apertura dello sportello di facilitazione digitale a Mondovì

Promuovere la cultura digitale con uno sguardo concreto e un approccio innovativo, capaci di semplificare nel reale la quotidianità dei cittadini. Nasce con questo scopo la Rete di Facilitazione Digitale, promossa dal Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese insieme al Comune di Cuneo, agli altri 52 Comuni del territorio consortile e al Comune di Mondovì. Un’iniziativa realizzata grazie al finanziamento di 370 mila euro che la Regione Piemonte ha messo a disposizione in qualità di soggetto attuatore della Misura 1.7.2 del PNRR (missione 1, componente 1, asse 1) e che ha consentito di aprire uno sportello di facilitazione digitale presso gli uffici del Comune di Mondovì (piano terra), attivo il martedì e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 preferibilmente su appuntamento (0171.1680375).

"Mi sono avvicinato un po’ titubante dopo aver letto la notizia sul giornale - il commento di Gianfranco Servetti, tra i primi ad aver usufruito del servizio - anche perché mi vergognavo per la mia poca dimestichezza con gli strumenti digitali. Fin da subito, però, i due ragazzi sono stati gentilissimi, pazienti e molto precisi. Mi hanno fatto ritornare un paio di volte per sincerarsi che avessi ben compreso il meccanismo di funzionamento e oggi, grazie all’identità digitale, posso controllare la mia pensione comodamente dal divano di casa. Un bellissimo esempio di collaborazione intergenerazionale tra i più giovani e i meno giovani come me che ignoravano, ad esempio, che dal cellulare o dal computer si potesse consultare il fascicolo sanitario. Consiglio, quindi, a tutti coloro che ancora non conoscono le potenzialità delle nuove tecnologie, di sfruttare questa opportunità gratuita messa a disposizione dal Comune e dalla Regione. Ho ancora molto da imparare e forse tornerò a far visita ai ragazzi per non gravare sempre sui miei figli, ma senza dubbio è stata un’esperienza arricchente che mi ha riavvicinato alla Pubblica Amministrazione e agli strumenti digitali in generale".

Il martedì e il sabato mattina, allora, qualunque cittadino (preferibilmente previo appuntamento sul sito www.retefacilitazionedigitale.it o al numero 0171.1680375), potrà ricevere informazioni o assistenza su problematiche ed esigenze informatiche, dalla creazione di un account di posta elettronica allo SPID, il cui rilascio è totalmente gratuito. Una straordinaria opportunità per agevolare la comunicazione tra i cittadini e gli Enti pubblici e per rendere l’accesso ai servizi più rapido, sicuro e intuitivo.