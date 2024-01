Alba piange l’architetto Riccardo Magliano, storico dirigente del Gs San Cassiano

A seguito di una breve malattia, il 29 gennaio è mancato all’affetto di parenti e amici Riccardo Magliano. Di professione architetto, aveva 47 anni. Era conosciuto e stimato anche per il ruolo di dirigente sportivo che ricopriva nella società calcistica Gs San Cassiano di Alba.

La squadra del 2011, di cui suo figlio Leonardo fa parte, lo ricorda attraverso le parole commosse del mister Fabrizio Bucci, che descrive Riccardo Magliano come una persona “discreta, di poche ma opportune parole, sempre sorridente per i ragazzi e disponibile per le famiglie. Ho perso un caro amico, al mio fianco anche nei momenti scomodi della vita… . Mi mancherà molto”.

Diversi anni di collaborazione hanno permesso la trasformazione del gruppo di atleti del 2011 del “Sanca” in una squadra in cui si respira il clima della famiglia e come tale tutto lo staff si stringe nel ricordo di Riccardo.

La sua perdita è accompagnata da grande cordoglio negli ambienti calcistici cittadini. Con la moglie Marida, insegnante della scuola primaria "Rodari" di Alba, lo piangono i figli Sofia e Leonardo, i genitori, la sorella e tutti i parenti e amici a lui vicini.

I funerali avranno luogo mercoledì 31 gennaio nella Parrocchia della Trasfigurazione di Mussotto d’Alba, alle ore 14.30. Questa sera alle 20.30, nella stessa Parrocchia, sarà recitato il Santo Rosario.