Artimpianti srl a Costigliole Saluzzo ricerca personale

Tra i leader mondiali nella realizzazione di impianti completi e singoli macchinari per la complessa tecnologia della fonderia di alluminio, la Artimpianti srl si occupa principalmente di automazione industriale settore automotive.

Azienda giovane, dinamica e in forte crescita, cerca persone motivate, pronte a mettersi in gioco nelle sfide di ogni giorno.

Si valutano sia figure professionali già formate, preferibilmente con esperienza in settori analoghi, che giovani senza esperienza con voglia di imparare, in cerca di un'occupazione stabile con possibilità di crescita. Sono apprezzate capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza della lingua inglese ed eventuali conoscenze su software specifici di progettazione meccanica, elettrica e CNC.

In particolare:

montatore meccanico per montaggio/preparazione in sede e disponibile a brevi trasferte in Italia e all’estero.

operatore CNC con conoscenze di programmazione, da inserire su fresatrici e torni.

con conoscenze di programmazione, da inserire su fresatrici e torni. programmatori software e robot con esperienza su linguaggi SIEMENS, ROCKWELL, ABB e FANUC.

Tutti gli inserimenti sono diretti in azienda, con affiancamento e formazione garantiti per il tempo necessario, con possibilità di straordinari e trasferte. La paga riconosciuta è superiore alla media (a parità di esperienza).

Inviare la propria candidatura e le richieste di informazioni a: i.manzini@artimpianti.srl / 389.5614246.