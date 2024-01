Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci per single di questa settimana

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Federico, 32enne, ingegnere informatico, ama la vita, e la vive a pieno, pratica sport, viaggia, ha un fisico longilineo, occhi azzurri, vorrebbe accanto a sè la donna giusta, a cui donare tutto se stesso.... CONTATTALO

Single uomo 45 anni

Andrea è solo, quando sai quello che vuoi non prendi quello che passa, e lui sa benissimo quello che vuole… una donna passionale, intelligente, ironica, insomma l'esatta metà del suo cuore, lui è un architetto, 45enne, alto, brizzolato, occhi verdi, ama giocare a golf, ma anche solo camminare nella natura, crede nell'amore vero, solo che finora non ha ancora incontrato la donna giusta.. CONTATTALO

Single uomo 54 anni

Alberto, facoltoso, bell’aspetto, 54enne, alto, brizzolato, bellissimi occhi celesti, barba curata, libero da impegni familiari, balla il tango, laureato, ha un'azienda che produce prodotti per l'industria, per hobby gira il mondo, ha una bellissima barca, dalla vita ha avuto tutto, gli manca solo una compagna d'amare con passione, e da coccolare … CONTATTALO

Single uomo 65 anni

Davide, ex ufficiale del Corpo dei Vigili del fuoco, ora in pensione, 65enne, dinamico, ama il teatro, la buona musica, coltiva rose, ha un animo poetico, vedovo, senza figli, piemontese, possiede una bella casa al mare, e una in montagna, ha ancora tanto amore da dare e conoscerebbe una signora dolce, carina, che completi la sua esistenza…. CONTATTALO

Annunci per Lui

Emma, bellissima, bruna, occhi verdi, 29enne, frutticoltrice, vorrebbe accanto a se' un uomo libero, non importa l'età, ma con cui fare progetti seri per il futuro, perchè il suo sogno è sposarsi e avere figli, finora non ha incontrato la persona giusta, ma lei non si arrende mai, perchè sa che la vita le deve ancora un sogno... CONTATTALA

Lei single 41 anni

Caterina, leale, sincera, molto generosa, ha un grande senso del dovere, fa l'infermiera specializzata in sala operatoria, 41enne, bella, femminile, fisico armonioso, bruna naturale, bel sorriso, occhioni blu, le piace la buona cucina, e ama stare in compagnia, le piacerebbe conoscere un uomo dolce e protettivo, non importa se più grande, sincero, italiano… CONTATTALA

Lei single 52 anni

Teresa, è una signora indipendente, ha sempre lavorato in campagna, ora gestisce un agriturismo, stupenda 52enne, italiana, mora, occhi verdi, ha perso il marito da giovane, e non si è mai rifatta una vita, vorrebbe conoscere un uomo, anche più grande, ma semplice e per bene, che possa amarla e rispettarla… CONTATTALA

Lei single 62 anni

Luisa, conduce una vita tranquilla, 62enne, casalinga, vedova senza figli, coltiva l'orto, ama cucinare e lavorare all’uncinetto, anche se è una persona semplice, è sempre curata e ordinata, automunita, economicamente indipendente, non sopporta la solitudine, e sarebbe lieta anche di trasferirsi se incontrasse un brav'uomo, non importa l'età, con cui farsi buona compagnia… CONTATTALA

