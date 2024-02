Risulta importante sapere che quello che è considerato il miglior geriatra dovrà possedere tutta una serie di caratteristiche e competenze uniche dal punto di vista gestionale umano e clinico, per fornire un'assistenza eccellente ai suoi pazienti anziani che rappresentano la sua nicchia di cui si occupa.

Infatti parliamo di un professionista che si è specializzato nella sua carriera proprio nella cura nella gestione di tutte le malattie legate alle persone anziane, ponendo quindi un'attenzione particolare alla salute mentale e fisica dei pazienti che sono in là con gli anni.

Andremo a vedere in questo articolo quelle che sono le caratteristiche chiave del contraddistinguono un geriatra di alto livello, visto che sono molteplici e comprendono per esempio la competenza clinica che ha a che fare con una conoscenza profonda delle condizioni mediche di un anziano, come per esempio diabete, osteoporosi, demenza, artrite o malattie cardiache.

Quindi dovrà essere bravo ad avere le capacità di valutare e gestire le interazioni tra le condizioni mediche e farmaci, tenendo conto delle esigenze specifiche di quel singolo anziano.

Inoltre dovrà possedere una grande sensibilità ed empatia nella comunicazione per dimostrare comprensione rispetto nei confronti di quei pazienti anziani che ovviamente soffrono per la loro condizione fisica spesso e insieme a loro la loro famiglia.

Il geriatra quindi di alto livello dovrà dimostrare una grande sensibilità nei confronti delle sfide psicologiche sociali ed emotive che sono legate appunto all'invecchiamento avendo anche un approccio multidisciplinare, e cioè quella capacità di collaborare in maniera efficace con gli altri professionisti della salute, che possono essere anche uno psicologo in quanto comunque c'è anche una salute emotiva e mentale da tenere in considerazione, ma anche per quanto riguarda l'aspetto fisico con un fisioterapista, oltre che c'è da lavorare anche sull'aspetto esterno e familiare con gli assistenti sociali.

Altre caratteristiche di una geriatria di alto livello

Inoltre questo professionista dovrà essere in grado di aggiornarsi continuamente per quanto riguarda la formazione alle conoscenze e le competenze, tenendo conto degli ultimi sviluppi per quanto riguarda le terapie innovative e la medicina geriatrica.

Da questo punto di vista sarà importante anche la sua competenza quando si tratterà di gestire il dolore cronico e acuto che caratterizza Purtroppo una specificità che è legata alla condizione clinica di una persona di una certa età.

Dovrà essere in grado di avere un approccio proattivo quando si tratterà di promuovere il benessere generale incoraggiando i suoi pazienti a uno stile di vita sano, a un'attività fisica adeguata, nonché una dieta equilibrata.

Un'altra caratteristica importante che un geriatra deve avere riguarda il rispetto rigoroso dei principi etici nonché della riservatezza nell'ambito delle sue pratiche mediche dal punto di vista geriatrico.

Ma infine dovrà essere anche capace di gestire in maniera efficace il tempo del suo lavoro per garantire l'attenzione a ognuno dei suoi pazienti.