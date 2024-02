Quando parliamo di personal trainer boxe parliamo di una figura molto interessante e molto importante in quel contesto per tutte quelle persone che desiderano apprendere quello sport e vogliono farle in maniera efficace perché hanno degli obiettivi molto ambiziosi da raggiungere e hanno bisogno o hanno desiderio di un allenamento personalizzato e soprattutto di una persona che li motivi al 100%, perché altrimenti poi rischierebbero di scoraggiarsi.

Teniamo presente che la boxe non è uno sport facile e non è uno sport che comunque ha a che vedere solo con la parte aggressiva come tante persone pensano, ma in realtà c'è bisogno di fare degli allenamenti molto complessi e soprattutto personalizzati e stiamo parlando di esercizi di resistenza, ma anche esercizi di forza e velocità e agilità e coordinazione.

Questi esercizi servono alla persona in questione per poter migliorare sia la parte tecnica che la parte fisica, per poi avere delle ottime performance sul ring soprattutto se vogliono continuare poi a livello professionistico.

Per quanto riguarda il ruolo di questo personal trainer teniamo anche presente che lo stesso lavorerà a stretto contatto con gli atleti e come dicevamo non solo dovrà monitorare gli errori tecnici e creare un allenamento specifico per le esigenze individuali, ma li dovrà anche motivare dal punto di vista emotivo fornendo dei consigli preziosi per gestire anche quella performance all'interno del Ring che non è mai una performance semplice.

Prepararsi per diventare degli ottimi boxeur non è facile e serve un allenamento costante con molto impegno sia dal punto di vista fisico che mentale che è un qualcosa di abbastanza logorante se non abbiamo qualcuno che ci sostenga dal punto di vista emotivo e psicologico.

Mentre dal punto di vista tecnico un personal trainer dovrà aiutare la persona a correggere la postura e ad eseguire correttamente i colpi e anche ad avere una forma fisica che non deve essere sottovalutata, visto che parliamo di uno sport così impegnativo e questo tipo di allenamento servirà anche per prevenire lesioni varie.

Un personal trainer in ambito boxe può aiutare un cliente da tanti punti di vista

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un personal trainer che aiuta le persone che vogliono diventare dei professionisti nella boxe può fare tante cose per loro e già nella prima parte ne abbiamo visto alcune, ad esempio potrebbe dare qualche suggerimento rispetto alla gestione del peso e dell’alimentazione.

D’altra parte, la boxe è uno sport che richiede un controllo del peso soprattutto se parliamo poi di atleti che parteciperanno delle competizioni e quindi un personal trainer può dare un aiuto rispetto alla possibilità di gestire una dieta equilibrata e soprattutto rispetto alla possibilità di creare, mantenere e seguire un programma di allenamento specifico che serve a raggiungere quel peso che vogliono raggiungere.

Così come può aiutare la persona in questione anche a prevenire degli infortuni grazie alle sue conoscenze in ambito di anatomia o di biomeccanica e identificare anche delle possibili disfunzioni muscolari e cercare un modo per correggerle.