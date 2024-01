A Palazzo salmatoris di Cherasco la mostra “Roberto Demarchi. Della natura”

Le antiche sale di Palazzo Salmatoris accoglieranno, da sabato 10 febbraio a domenica 19 maggio, la mostra “Roberto Demarchi. Della natura”, organizzata dall’Associazione Cherasco Cultura in collaborazione con il Comune.

L’esposizione è un percorso che si snoda da “Perì Physeos” (che riflette sulla nascita del pensiero occidentale e in particolare su quello dei filosofi presocratici) alla sezione “L’Arte e il Sacro. Vangeli astratti”, dalla “Ermeneutica dell’arte” (in cui Demarchi interpreta opere delle arti figurative, musicali e letterarie di grandi maestri del passato attraverso l’uso del proprio linguaggio pittorico) alla “Genesi dell’arte” («La storia dell’arte vista con gli occhi di un pittore-filosofo che ha scelto di giocare da solo nelle terre di confine», ha scritto al riguardo il grande critico Antonio Paulucci) fino a giungere ad alcune opere giovanili dell’artista, che dichiarano i suoi primi momenti e interessi dedicati al disegno e alla pittura.

Torinese, Roberto Demarchi è stato docente di storia dell’arte, esercitando al contempo la professione di architetto. Ha coltivato, negli anni, un approfondito studio della filosofia, della letteratura e della musica, affiancati all’attività di conferenziere.

Ancora una volta, Palazza Salmatoris ospita una raccolta di opere che, oltre ad offrire un piacere per gli occhi, propongono intense e profonde occasioni di riflessione su tanti aspetti dell’arte e, più in generale, della vita dell’uomo. Un’opportunità per scoprire o approfondire un artista capace di coniugare l’attività di pittore con quella di storico dell’arte, ottenendo l’apprezzamento di critici nazionali. Il catalogo della mostra, infatti, è stato curato dal giornalista e critico Angelo Mistrangelo.

L’inaugurazione si terrà sabato 10 febbraio, alle 17.30, con rinfresco conclusivo. L’allestimento sarà visitabile il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per informazioni si può contattare l’Ufficio turistico del Comune allo 0172-42.70.50.