Cuneo, al Cinema Teatro Don Bosco torna il cartellone di SPETTACOLARE!

Torna in città SPETTACOLARE!, il cartellone di eventi con cui la Sala della Comunità Cinema Teatro Don Bosco vuole dare ribalta ad alcune delle più interessanti esperienze artistiche del nostro territorio che, affondando le radici nell’attività amatoriale, danno vita a percorsi artistici di elevato livello estetico e culturale.

La Collezione Inverno-Primavera 2024 offre 13 appuntamenti selezionati per rispondere a tutti i gusti del pubblico: ben rappresentato il teatro dialettale piemontese, con amici ormai habituè della Sala (Calzamaglia, Attori per caso, Sagrinà, Teatranti Monregalesi) e una scoppiettante new entry (Commedianti Niellesi), tutte realtà che sono un patrimonio importante della cultura popolare del territorio.

Anche per il teatro di prosa contemporaneo vedremo sul palco del Don Bosco compagnie storiche (Primoatto, Fuma che ‘nduma, Palcoscenico) accanto a due realtà come Le Cercle Rouge e Gli Episodi che presentiamo da noi per la prima volta e il gradito ritorno di Godot & Co, la compagnia dei due giovani attori professionisti cuneesi Emanuele Franco e Andrea Chiapasco che presentano la prima nazionale della loro nuova produzione che girerà i teatri italiani nei prossimi mesi.

Infine, la sezione musicale: accanto agli amici del Colore del Vento che proporranno un repertorio pensato apposta in omaggio alla Festa della Donna, arricchisce il nostro cartellone il gruppo Etnoricerca, con la sua proposta di musica popolare del Mediterraneo.

Il programma completo di SPETTACOLARE! Collezione Inverno-Primavera 2024:

● 17 feb 2024 - ore 21 | La Compagnia della Calzamaglia | EL DIRETUR DLE SCOLE | co

● 24 feb 2024 - ore 21 | Gli Attori per caso | QUANDO L’AMORE C’È LA GAMBA TIRA EL PÈ | commedia di teatro dialettale di Franco Roggero

● 02 mar 2024 - ore 21 | Associazione culturale Le Cercle Rouge | IL VIANDANTE - OMAGGIO A W.B. YEATS | teatro di prosa, libero adattamento di The Pot of Broth di W.B.Yeats a cura di Laura Maria Chiotasso

● 09 mar 2024 - ore 21 | Il Colore del vento | LE DONNE DI FABER | spettacolo musicale di brani del cantautore genovese in omaggio alla Festa della Donna

● 23 mar 2024 - ore 21 | J Sagrinà ‘d San Ciafrè | …E UN CH’A FA QUATR! | commedia di teatro dialettale di Tremagi

● 06 apr 2024 - ore 21 | Compagnia Teatrale Primoatto APS| BATACLAN | teatro di prosa di Corrado Vallerotti

● 13 apr 2024 - ore 21 | Teatranti Monregalesi | DALLE STALLE ALLE STELLE | commedia di teatro dialettale di Secondino Trivero

● 20 apr 2024 - ore 21 | Gli Episodi | IO SONO | teatro di prosa di eLIDE gIORDANENGO

● 27 apr 2024 - ore 21 | I Commedianti Niellesi | SARTUR PER MADAMA | commedia di teatro dialettale di Georges Feydeau (tit. orig. Sarto per signora)

● 05 mag 2024 - ore 18 | Fuma che 'nduma - Compagnia Treggì | ABBI DUBBI | spettacolo di arti circensi di Giulia Marro e Daniele Manassero

● 11 mag 2024 - ore 21.15 | Etnoricerca | SON DE MI TIERRA | concerto di musica popolare dal Mar Mediterraneo verso il mare aperto

● 18 05 2024 - ore 21.15 | Godot & Co | SARÊM O LA RILUTTANTE DISILLUSIONE DELL'ASPETTATIVA | teatro di prosa di Emanuele Franco e Andrea Chiapasco | prima nazionale!

● 01 06 2024 - ore 21.15 | Corso adulti allievi di teatro di Palcoscenico Performing Arts Center | IL PROCESSO | teatro di prosa ispirato al testo di F. Kafka a cura di Francesca Monte

Biglietti: Platea € 10,00 | Galleria € 8,00 | Biglietti per lo spettacolo del 18/05/2024: Platea € 12,00 | Galleria € 10,00 I biglietti si possono acquistare IN CASSA quando la Sala è aperta per altri eventi in programma (dopo l’inizio dell’evento) a partire da venerdì 10/02, ogni venerdì, dalle 18 alle 19.00 e il sabato dello spettacolo a partire dalle 20.15

E' possibile PRENOTARE i biglietti a partire dal 29/01/2024 ed entro le 24 del giorno precedente lo spettacolo scrivendo alla mail prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com indicando spettacolo e numero biglietti, settore (platea o galleria), nominativo e telefono di riferimento. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati e pagati in cassa entro le 20.30 della sera dello spettacolo