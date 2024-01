Piasco, per la seconda serata della rassegna di teatro piemontese arriva la "Crica del Borgat"

Sabato 3 febbraio seconda serata della 28° edizione della “Rassegna Teatro Piemontese” a Piasco. La Rassegna, iniziata il 27 gennaio scorso, avrà una durata di cinque sabati consecutivi e terminerà sabato 24 febbraio.

Cinque sono le compagnie teatrali partecipanti. Gli spettacoli si svolgono nella “Sala Polivalente Dott. Francesco Serra” in via Umberto I° n.145 con inizio alle ore 21.00.

E’ in corso la prevendita tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.30 presso la “Biblioteca Civica” di Piasco sita in via Mario Del Pozzo n.50, oppure telefonando a Mattio Paolo al 0175-797842, ogni giorno, dopo le 19. Il costo del biglietto singolo è 8.00 euro. L’utile della Rassegna sarà interamente devoluto alla nuova società ciclistica piaschese “Unione Ciclistica PIASCO”.

La seconda serata vedrà protagonista la compagnia teatrale di Mondovì “Crica del borgat” che presenterà “Giromin a veul mariesse” commedia in tre atti di Dino Belmondo.