Show cooking al Baladin con lo chef dei culumbot, specialità dell'Osteria Paschera a Caraglio

Continuano gli appuntamenti del giovedì con gli show cooking di Open Baladin Cuneo.

Il prossimo 1 febbario, dalle 18 alle 20, dietro i fornelli del locale di piazza Foro Boario, ci sarà Carlo Rocca, che gestisce con la moglie Manuela Rovera l'Osteria Paschera nell'omonima frazione di Caraglio.

Un'osteria che quest'anno compie 130 anni. Fondata nel 1894, è universalmente conosciuta come l'osteria dei culumbot perché qui il piatto principe è proprio il culumbot, cucinato seguendo una ricetta antichissima, tramandata oralmente dalle donne della famiglia a cui appartiene proprio la titolare Manuela Ravera.

"La nostra è una piccola osteria di campagna, dove si mangia la tipica cucina piemontese. I culumbot sono la nostra specialità. Li acquistiamo in macelli autorizzati, sono allevati in voliera. Una volta li avevamo noi, ora non più. Abbiamo una clientela molto affezionata, fatta di estimatori di questa carne", spiega il signor Carlo.

E' sempre lui a raccontare la particolarità della loro ricetta, senza andare nei particolari, assolutamente segreti: "Il piccione oggi si trova alla carta in ottimi ristoranti, solitamente servito smontato, petto e coscia, alla francese. Noi invece lo cuciniamo e lo serviamo intero. La preparazione è lunga, su stufa a legna, cotto in casseruola. Probabilmente in Piemonte siamo gli unici a prepararlo così. Dalla stufa al piatto, lo serviamo appena terminata la cottura".

Carlo sarà protagonista dell'appuntamento del 1° febbraio con gli showcooking del Baladin. Arriverà con i columbot già preparati, ovviamente. Li sporzionerà e li farà assaggiare ai presenti, sempre in abbinamento con le birre Baladin.

Prima di questo piatto, è previsto un assaggio di tajarin conditi con il sugo tipico dell'osteria, fatto con i fegatini dei culumbot. Un condimento particolarmente dolce e molto apprezzato.

E proprio in tema di dolci, Carlo Rocca proporrà un bunet originale, aromatizzato con un digestivo proprio di Baladin, nel solco della tradizione piemontese ma con un tocco nuovo e originale.

Un appuntamento da non perdere, quindi, quello del 1° febbraio, alla scoperta di ricette che affondano le radici nel passato, mantenendone i sapori autentici.

Gli eventi sono come sempre gratuiti, con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).