"Tensioni metafisiche ed esperienze musicali" ad Alba

In linea con il proprio costante impegno nella produzione di eventi per il pubblico e nello sviluppo di sinergie con i poli culturali e artistici del territorio, Alba Music Festival interviene a conclusione dell'esposizione "Pittura metafisica e poesia" dedicata a Giorgio De Chirico e realizzata da CorsoTorino Professional Workshop negli spazi di Corso Torino 18 ad Alba.

Alba Music Festival ha invitato il musicologo e divulgatore Dino Bosco a tenere un incontro pubblico sul tema dell'esposizione, arricchito dalle esecuzioni musicali dal vivo di Andrea Bertino, poliedrico virtuoso del violino.

L'evento - in programma sabato 3 febbraio alle ore 18 e ad ingresso libero fino a esaurimento posti - avrà il titolo "Tensioni metafisiche ed esperienze musicali". Nel corso di un'ora circa verranno proposti e dibattuti alcuni argomenti cruciali nella pittura metafisica e presenti, in forme diverse, anche nella storia della musica, coeva e non. Elementi estrapolati dal contesto, suggestioni classiche, dialoghi fra masse e spazi vuoti, slanci oltre dimensione fisica e al di là dell'umano formeranno le parole, i colori e le note di un emozionante viaggio culturale che prenderà le mosse dalle inquietudini di uno dei massimi protagonisti del Novecento italiano ed europeo. Una piccola ma attenta selezione di esempi musicali connessi in vario modo alle tematiche proposte sarà interpretata dal maestro Bertino come ideale contrappunto alla parola e come ulteriore ponte fra le diverse forme d'arte.

