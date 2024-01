“Cosa si vota, quando si vota e come si vota”: un incontro nella sede albese di FdI

“Cosa si vota, quando si vota e come si vota”: si può riassumere così il senso dell’iniziativa indetta dal direttivo albese di Fratelli D’Italia per illustrare ai cittadini, le specificità del voto per le Europee, le Regionali e le Amministrative, dal punto di vista procedurale e sostanziale.

Sabato 3 febbraio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, la sede del circolo albese di Fratelli d’Italia, sita in via Coppino, infatti, sarà aperta ai cittadini per affrontare le tematiche relative alle consultazioni dell’8 e 9 giugno prossimi, riguardanti il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco, l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione ed il rinnovo del Parlamento Europeo.

In particolare, si parlerà delle modalità di voto e delle sue finalità, con un focus sull’importanza della partecipazione al voto, quale strumento fondamentale di manifestazione della democrazia e della sovranità popolare.

La sede del Circolo, inoltre, sarà aperta al pubblico il primo sabato di ogni mese, dalle 10,00 alle 12,00. per un confronto diretto con i cittadini in termini di proposte, istanze e suggerimenti, per rendere, in prospettiva, la macchina amministrativa del Comune sempre più efficiente.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alba