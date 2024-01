Politecnico a Mondovì, Patto Civico: "Ordine del giorno già presentato, confidiamo lo sosterranno anche le minoranze"

"Abbiamo già presentato un ordine del giorno a sostegno della presenza monregalese del Politecnico. Apprezziamo le parole del professor Corgnati e per questo intendiamo ringraziarlo anche attraverso questo documento. Le forze politiche hanno dimostrato, in questo caso, capacità di sostenere l'impegno dell'Amministrazione e quindi confidiamo che possano condividere il contenuto dell'ordine del giorno stesso".

E’ quanto con una nota sostiene il Patto Civico, il gruppo del Consiglio comunale monregalese che esprime e sostiene il sindaco Luca Robaldo, anche in merito alla sollecitazione arrivata dal Circolo Pd cittadino, che nella giornata di ieri, lunedì 29 gennaio, era tornato sul tema della sede distaccata monregalese , sottolineando come "la vocazione scolastica e universitaria di Mondovì, che affonda le sue radici nel passato della nostra città", vada "non soltanto tutelata, ma rafforzata dall’iniziativa di tutta la comunità, a cominciare dalla politica".

Da qui l’annunciata intenzione di proporre insieme alla coalizione di centrosinistra, e attraverso i consiglieri comunali, "un ordine del giorno in Consiglio Comunale", su cui auspicava "la convergenza, senza distinzioni ideologiche o partitiche, di tutta la comunità politica e amministrativa monregalese".

Ora la replica e l’ordine del giorno a firma Patto Civico.