Alunni della scuola primaria di Margarita in visita al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense

Giovedì 25 gennaio gli alunni della classe V della Scuola Primaria di Margarita, con le insegnanti Caterina Grosso, Ivana Moraglio e la prof.ssa Rosa Marita, hanno visitato il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, allestito nella ex stazione ferroviaria di Cuneo Gesso da dove partirono, nell'estate del 1942, le tradotte cariche di soldati e dirette verso il fronte russo.

Gli alpini Silvio e Lino hanno accolto e diviso in due gruppetti la scolaresca, per poter meglio spiegare il percorso museale. Entrambi, in modo coinvolgente ed appassionante, hanno incuriosito i ragazzi/e raccontando storie singolari dei tanti cimeli donati dai reduci e dalle famiglie dei dispersi, assieme ai documenti, alle testimonianze scritte ed ai grandi pannelli illustrativi.

Hanno detto gli alunni: "Gli oggetti esposti hanno attirato la nostra attenzione, che si è fatta ancora più viva grazie alle spiegazioni della guida, che ha saputo raccontarci anche vicende personali legate agli oggetti ed ai documenti. Ci ha emozionato ascoltare episodi della guerra vissuta da tanti giovani dei paesi a noi vicini ed è stato meglio che leggerla sui libri scolastici".

Hanno inoltre aggiunto: "Abbiamo osservato con molto interesse il monumento eretto all'aperto, con lo sfondo dei binari su cui stazionano due vecchi vagoni. Tutto bianco con lamelle nere che, da un iniziale ordine, si disperdono e sembrano poi affondare nella neve come i tanti alpini caduti e dispersi nell'ondulata pianura russa. Visitare questo Memoriale non è stato come entrare in un museo qualunque. Per noi è stata un'esperienza toccante che ci ha fatto riflettere su quanto sia importante conoscere la storia scritta dal basso, dai nostri soldati. Ci ha fatto molto riflettere su tante vite spezzate e sperare in un mondo di pace".

Gli insegnanti vogliono ringraziare le bravissime guide, insieme al presidente del Memoriale Aldo Meinero, che è andato a salutarli: "Ci preme sottolineare che per noi la memoria è crescita: coltivarla significa pertanto dare una prospettiva ed una direzione al futuro dei nostri alunni e delle nostre alunne".