I dipendenti dell'Ipercoop di Cuneo donano 750 euro a Telefono Donna

Settecentocinquanta euro da destinare a supporto dell’associazione di volontariato Telefono Donna Cuneo. È quanto raccolto nel periodo natalizio dalla lotteria dei dipendenti dell’Ipercoop del capoluogo, un’iniziativa che si ripete da circa una decina d’anni e che tradizionalmente sceglie di beneficiare ad ogni edizione una realtà diversa tra quelle che a livello locale sono riconosciute come più attive nella tutela della salute, dell’impegno sociale e della socioassistenza.

Telefono Donna Cuneo è un’associazione di volontariato che opera in città fin dal 1993. Si occupa di attività di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della violenza sulle donne all’interno delle scuole e la sua sede, in via Carlo Emanuele III n. 34, è un punto d’incontro e ascolto per chi abbia necessità d’intraprendere un percorso di uscita da una relazione violenta. Dal 2008 fa parte della Rete Antiviolenza del Comune di Cuneo e dal 2017 rappresenta uno degli Sportelli di Accoglienza del Centro Antiviolenza 10/a. È possibile prendere un appuntamento al n 0171 631515 o via e-mail info@telefonodonnacuneo.it.

Il direttore dell’Ipercoop di Cuneo, Paolo Clerici, commenta:

"Ogni anno l’ispirazione della realtà a cui destinare il ricavato della nostra raccolta natalizia proviene dai dipendenti, sulla base del valore del suo operato per la comunità locale o di un’esperienza diretta dei nostri collaboratori. Nell’ultimo periodo episodi di cronaca hanno riproposto all’attenzione generale l’urgenza di accendere con ancora più determinazione i riflettori sul fenomeno della violenza sulle donne e di comprenderne le reali dimensioni per combatterne le cause. Per Coop si tratta di un impegno che prosegue tutto l’anno attraverso iniziative, campagne di comunicazione e informazione, come quelle legate alla diffusione del numero unico nazionale 1522 su diverse tipologie di prodotti a marchio. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di un piccolo gesto per supportare anche localmente una realtà che, tra le altre cose, rappresenta il presidio cuneese della rete regionale dei centri antiviolenza".

La presidente di Telefono Donna, Paola Lingua, dichiara: “Elargire un contributo alla nostra associazione non solo rappresenta un aiuto concreto al funzionamento dell’attività, ma denota sensibilità e attenzione a una problematica presente anche sul nostro territorio. È un gesto di riconoscimento e rispetto verso le donne che con molta fatica intraprendono un percorso di emancipazione dalla violenza e, al contempo, delinea la volontà di presa di coscienza collettiva della gravità e intollerabilità del fenomeno. La consapevolezza che la violenza di genere è trasversale a ogni classe sociale, economica, culturale e a ogni fascia di età ci induce a riflettere sulla necessità che ognuno contribuisca nella propria quotidianità a combattere discriminazioni e stereotipi di genere, a educare alla parità tra uomo e donna e all’affettività. Attribuire il giusto significato alle parole, fermarsi a riflettere sulla ripercussione che i gesti hanno nelle relazioni, possono avere grande influenza sul cambiamento culturale indispensabile all’eliminazione della violenza contro le donne. Ringraziamo, quindi, lo staff dell’Ipercoop per il prezioso gesto, per il sostegno e la fiducia riposta nella nostra associazione”

Nella foto, la presidente di Telefono Donna Paola Lingua e la vicepresidente Anna Quagliaroli, insieme al direttore dell’Ipercoop Paolo Clerici, ricevono l’assegno da Enza Contarino, addetta del reparto Casse, e da Elodie Cau, addetta del Fiorfiore Café, in rappresentanza dei dipendenti del punto vendita.