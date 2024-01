Atletica Mondovì: Lorenzo Vera brilla ai campionati regionali indoor, titolo junior e super tempo nei 60 metri piani

Sul pistino di Bra, sabato 27 gennaio, si sono disputati i Campionati Regionali indoor dei 60 metri e 60 ostacoli.

La squadra dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo si è ben comportata: tanti esordi, miglioramenti personali, ben cinque medaglie e un lampo di Lorenzo Vera.

Il giovane saluzzese, da due anni in forza all’Atletica Mondovì, nelle batterie di qualificazioni dei 60 metri piani, ha sparato un roboante 6”89, crono che lo colloca ai vertici delle graduatorie italiane (e primo dei 2006).

Nella finalissima si è dovuto accontentare del secondo posto in 6”93 dietro al portacolori della Sisport Jason Ndongala vittorioso in 6”87. Per lui comunque la soddisfazione del titolo regionale junior di categoria.

Nella stessa finale, al quarto posto in 6”99, un'altra canotta rossa Federico Lisa (già capace di un 10”65 nel 2022 sui 100 metri): torinese, ex Safatletica, è apparso in grande crescita grazie alle cure del nuovo tecnico Stefano Valerio che lo segue da settembre, dopo un 2023 al di sotto delle aspettative.

Nella finale B valida per il 6° - 10° posto, Francesco Viotti (anche lui new entry da Safa) ha strappato un buon 7”23 (7”21 in batteria) che gli consente di mettersi al collo la medaglia di bronzo per la categoria promesse.

Le ultime due medaglie sono arrivata dal settore ostacoli con il terzo posto di Anna Rita Memiedi tra le allieve (9”84) e di Natascia Iaropoli nelle promesse (9”75).

Dietro questi exploit, vi sono però conferme, come quella di Francesca Bilardo che sui 60 donne centra la finale C chiudendo in un doppio 8”16 e 8”17, o quello di Savane Ansoumane, Andrea Auddino e Valerio Cerri scesi rispettivamente a 7”50, 7”51 e 7”53. Poco più dietro Jonny Dell’Agnola fermatosi a 7”60, Cristian Mamino 7”63 e a seguire Gabriele Beccaria 7”73, Lorenzo Pecollo 7”92, Daniele Dellapiana 7”95, il rientrante Gabriele Fontana 8”03 e Mattia Trosso 8”39.

Da segnalare gli esordi di Youssep Quattara in 7”70 e di Carlo Brezzi alla sua prima in 8”08. Tra le donne sui 60 metri Anna Mamiedi si ferma a 8”48 seguita da Beatrice Dotta 8”51, Matilda Rovere 8”64 e Sara El Adham 8”93.

“Per i tecnici e i dirigenti monregalesi vi è la soddisfazione di essere tornati raccogliere risultati in un settore che tanto ha regalato alla società grazie all’indimenticato tecnico Milvio Fantoni, quando “Mondovì” era sinonimo di “velocità”. La strada – prosegue il presidente Boselli, solo in parte diversa rispetto al passato grazie alle collaborazioni esterne - è tracciata e siamo convinti sia quella giusta”