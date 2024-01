Bocce: il Memorial Pinin e Carlo De Chiesa entra nel vivo

Terza serata del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, giunto alla edizione numero 50, ed arrivano i primi verdetti.

La kermesse notturna per la specialità volo, in pieno svolgimento, al lunedì sera, presso il bocciodromo saluzzese dell’Auxilium Saluzzo, inizia a farsi interessante.

Si qualificano per gli ottavi Veloce Club Pinerolo (Tortone), Auxilium Saluzzo(Ferrero), Forti Sani Fossano (Panero) e Beccaria Scarnafigi (Tavella).

Lunedi 29 gennaio, si sono disputati i secondi incontri dei gironi 1,2,7,8.

Nel girone 1 la quadretta del Veloce Club Opel Banchio con Tortone (vincitrice della passata edizione) superava la formazione di casa griffata Acuna Matata Bar Manta con Minucelli, Matteo Mana, Fabrizio Dalmasso e Fodone per 13 a 10; nel girone 2, successo della Beccaria di Scarnafigi con Marchetti, Chiesa, Tavella e Mellano contro la Beinettese di Dutto per 13 a 5. Vince nel girone 7, la formazione di casa dell’Auxilium Petrolnafta guidata da Emanuele Ferrero, con Danna, Ballatore e Pallo, con il risultato di 10 a 5, mentre per il girone 8, brinda la Forti Sani e-on di Valter Panero che non lasciava scampo ai torinesi del Pozzo Strada Torino di Claudio Franco, con il netto punteggio di 13 a 1.

Lunedi 5 febbraio, secondo turno per i gironi 3,4,5 e 6. Direttore di gara Davide Gallo.

Risultati di lunedì 29 gennaio

Girone 1 Veloce Club Pinerolo Opel Banchio (Tortone)- Auxilium Acuna Matata Bar Manta (Minucelli) 13-10

Girone 2 Beccaria Scarnafigi (Tavella)- Beinettese (Dutto) 13-5

Girone 7 Beinettese (Castellino)- Auxilium Petrolnafta (Ferrero) 5-10

Girone 8 Pozzo Strada (Franco) - Forti Sani Fossano e-on 1-13

Incontri di Lunedi 5 febbraio

Girone 3 Pozzo Strada To (Luciano) Beccaria Scarnafigi (Buttigliero)

Girone 4 Albese (Collet)-Enviese(Merlo)

Girone 5 Auxilium Celestino e Margherita Vassallo (Barale)-Albese (Lebbiati)

Girone 6 Beccaria Scarnafigi (Garzino)- Forti Sani (Grattapaglia)