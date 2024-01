Sci di fondo: i fratelli Romano protagonisti in Francia nella 46^ Foulée Blanche

Domenica 28 gennaio si è svolta la 46ma edizione della "Foulée Blanche".

Questa celebre Granfondo del panorama francese si è disputata a Autrans nel Vercors, proprio dove l'italiano Franco Nones conquistò su quelle nevi nel 1968 la medaglia d'oro nella 30 km delle Olimpiadi di Grenoble.

Al via della Foulée 1500 concorrenti si sono sfidati sulle varie distanze previste.

Nella gara più prestigiosa, quella sui 42 km, erano presenti tutti gli specialisti francesi delle GranFondo fra cui diversi atleti della Nazionale transalpina pronti a darsi battaglia su un percorso un po' ridotto per la scarsità di neve nella zona bassa, ma reso ancora più duro per le asperità aggiunte nella zona alta.

Al via, a difendere i colori italiani, anche il Carabiniere cuneese della Valle Stura Lorenzo Romano, portacolori della Nazionale Azzurra Milano-Cortina.

Sin dai primi kilometri il ritmo è stato frenetico, e dopo un primo tentativo di fuga rintuzzato proprio da Romano, verso metà gara il francese Victor Lovera, ben protetto dai compagni di squadra, è riuscito a prendere il largo arrivando poi al traguardo in solitaria in 1h, 10', 20" con un vantaggio di 28" su un gruppetto regolato in volata da Elie Faret che precedeva di un soffio proprio Lorenzo Romano che conquistava così una prestigiosa 3a piazza.

Nella gara giovanile sui 20 km, Alessio Romano, classe 2006, fratello minore di Lorenzo, anche lui tesserato per il C.S. Carabinieri, ha disputato una gara da vero protagonista arrivando, dopo una lunga fuga a due, a disputarsi la vittoria con uno sprint palpitante dove solo il fotofinish ha decretato vincente assoluto il Francese classe 2003 Bunoz Basile. Per il giovane Romano, dichiarato inizialmente vincitore, un 2° posto con un po' di rammarico, ma comunque ben stemperato dalla vittoria nella categoria U18.

Per entrambi i fratelli Romano è stata comunque una giornata da incorniciare e di buon auspicio per le prossime competizioni nazionali che riprenderanno il prossimo weekend con la Coppa Italia a Schilpario.