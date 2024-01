Il miglior sommelier Inalpi 2024 è Diego Lo Bello

Diego Lo Bello, volto conosciuto e storico sommelier dell’Antica Corona Reale di Cervere, è stato premiato- in questo avvio di 2024 – durante MARCA by BolognaFiere – con il premio “MIGLIOR SOMMELIER INALPI 2024”.

“Una prima edizione – dichiara il presidente Inalpi S.p.A. – Ambrogio Invernizzi – di un’iniziativa che potrebbe proseguire nel tempo. Il sistema Inalpi comprende oggi una filiera fatta di 300 conferitori, circa 400 dipendenti del Gruppo Inalpi, ma anche molte realtà con cui abbiamo stretto dei saldi rapporti di partnership. Certamente tra queste lo chef stellato Gian Piero Vivalda - patron della Antica Corona Reale di Cervere – è uno di questi esempi. Una realtà che non è solo simbolo di una cucina di altissimo livello, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ricevuti, ma è anche luogo nel quale le eccellenze professionali sono tante. Abbiamo quindi ritenuto che, con quest’iniziativa, si possa dare ulteriore valore a quei professionisti, come Diego Lo Bello, con i quali abbiamo la fortuna di condividere il nostro cammino”.

L’appuntamento potrebbe quindi essere per le prossime edizioni di Marca by BolognaFiere, e potrebbe diventare un simpatico momento che, al di là di tutto, segna la volontà di creare quel sistema che ha come momento di massima espressione la filiera corta e certificata del latte.

Marca è stata però anche l’occasione per Inalpi per ricevere a sua volta un riconoscimento importante che testimonia il legame dell’organizzazione di Moretta con l’evento bolognese che, giunto alla sua ventesima edizione, ha voluto premiare quelle realtà, come Inalpi, che sin dall’inizio hanno creduto in quello che, in questo 2024 è stato un evento di successo assoluto.

L’appuntamento per scoprire il proseguimento di questa nuova iniziativa firmata Inalpi è dunque per gennaio 2025.