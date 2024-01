Volley: a fine marzo torna il Torneo della Ceramica, in programma un’edizione ricca di novità

Mancano due mesi al Torneo della Ceramica e la macchina organizzativa della LPM pallavolo Mondovì è già riuscita a mettere in piedi un evento che si preannuncia “da record”, oltre che internazionale, grazie alla presenza della formazione portoghese Lusófona Voleibol, in Under 18.

Nei giorni venerdì 29 e sabato 30 marzo il sipario si alzerà infatti per ben 72 squadre, che rappresentano 32 società sportive, divise in 5 categorie femminili (Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18), che si sfideranno sui 18 campi allestiti per l’occasione.

“Siamo davvero felici di questo risultato. Ci spiace aver dovuto dire di no ad alcune formazioni che avrebbero voluto partecipare al Torneo, ma abbiamo avuto più richieste di quelle materialmente gestibili.” - spiega Alessandra Fissolo, presidente dell’LPM pallavolo Mondovì - “Da oggi ci occuperemo di stilare i gironi e le formule di gioco per ciascuna categoria. Dal punto di vista logistico prevediamo di far alloggiare 800 persone nelle strutture ricettive del nostro territorio. Siamo poi orgogliosi di aver già avuto molte adesioni di volontari, che si occuperanno di tutte le mansioni necessarie, dal montaggio dei campi, al segnapunti, alla distribuzione dei pranzi e tantissime altre incombenze, grandi e piccole, che vanno svolte per garantire la realizzazione di un evento così grande.”

L’entusiasmo per l’edizione 2024 del Torneo della Ceramica non si ferma qui. La novità è infatti che, in sinergia con il Cuneo Volley, sarà organizzato un girone Under 15 maschile.

“In pieno progetto Fiöi, nasce questa collaborazione con l’importante realtà pallavolistica femminile monregalese. Ringrazio personalmente Alessandra Fissolo per aver aperto le porte dell’ormai storico Torneo della Ceramica, anche alla pallavolo giovanile maschile, con una sezione U15. Siamo al loro servizio, per imparare e per renderci utili. La speranza ovviamente è che sia solo la prima di tante edizioni ricche di partecipazione territoriale, nazionale e perché no, anche internazionale!” - spiega Gabriele Costamagna, presidente del Club cuneese.

“Il progetto Fiöi prevede l’organizzazione di tornei qualificanti per i nostri giovani e l’opportunità di collaborare con la LPM pallavolo Mondovì che organizza da anni un Torneo di altissimo livello e con grande flusso di partecipazione femminile, è di estrema importanza per noi.” - sottolinea Mario Barbiero, direttore tecnico del settore giovanile biancoblù - “La società monregalese ci ha gentilmente messo a disposizione tutte le loro strutture organizzative per poter iniziare parallelamente questo percorso maschile. Sicuramente sarà un processo in crescita, da quest’anno verso gli anni a venire, sia dal punto di vista numerico che della qualità.”

“Sono molto felice di questa sinergia, per estendere il nostro Torneo anche al maschile.” - conclude Fissolo - “Quest’anno sarà l’anno zero, ma crediamo che con il confronto e la buona volontà di tutti si possa creare, nel tempo, un evento di ancora più largo respiro, per offrire a ragazze e ragazzi, legati dalla medesima passione per la pallavolo, la possibilità di conoscersi e divertirsi.”