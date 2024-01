Matteo Gagliasso (Lega) esprime vicinanza agli agricoltori e allevatori della Granda

Il Consigliere regionale Matteo Gagliasso della Lega esprime profonda vicinanza agli agricoltori e allevatori di Cuneo, riuniti in strada per la protesta dal significativo slogan "No farmers no food no future".



"La manifestazione cui ho partecipato stamattina, ha raccolto le riflessioni di centinaia di partecipanti provenienti da diverse zone della provincia, preoccupati per i gravosi tassi di interesse sugli investimenti e all'aumento dei costi delle materie prime. Come rappresentante del territorio conosco e condivido l'importanza delle rivendicazioni portate avanti.



Giusta la richiesta degli agricoltori di attivare un gruppo di lavoro per un dialogo costruttivo con le istituzioni, mirando a una programmazione del lavoro più seria. Inoltre, condivido la preoccupazione per la sleale concorrenza da parte di Paesi con restrizioni operative e produttive diverse da quelle italiane.



Le misure introdotte per rinnovare la Politica Agricola Comune possono minare la competitività del settore agricolo europeo rispetto alle importazioni.



Sosterrò attivamente iniziative volte a garantire un dialogo equo e a promuovere soluzioni che tutelino gli interessi degli agricoltori e degli allevatori di Cuneo" ha commentato il consigliere regionale Gagliasso.