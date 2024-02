Rivendichiamo la centralità del lavoro agricolo

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

da tempo l’Italia è diventata un Paese essenzialmente manifatturiero, industriale, turistico, e ha perso la sua vocazione agricola. Sono state scelte politiche, compromessi industriali, imposizioni dell’Unione europea. Si è fatto largo un insensato, controproducente, estremistico pregiudizio ambientale contro l’attività degli agricoltori. Si deve avere il coraggio di rivendicare in Italia e in Europa la centralità del settore agricolo, per garantire la sovranità alimentare, la qualità del Made in Italy, la tutela dell’intero settore produttivo, e di conseguenza le grandi problematiche relative ai servizi civili e sociali, alla viabilità, alla costruzione di invasi per l’irrigazione e l’uso plurimo delle acque, nonché la conservazione dei borghi, gli insediamenti produttivi nelle terre alte, il rapporto regolamentato con la fauna selvatica.

Sono prossime le elezioni europee ed è decisivo l’evento per cambiare la politica agricola della U.E. , che sottoposta a pressioni economiche multinazionali e infarcita di pregiudizi ecologici, sta strangolando l’agricoltura. Gli uomini dei campi non violentano la natura, la loro fondamentale attività produttiva non è contrapposizione all’ambiente, come oggi si usa propagandare.

La politica dell’Europa va cambiata: contestiamo l’imposizione per legge della rotazione delle colture, l’incentivo all’abbandono delle coltivazioni, la limitazione oltre il buon senso e le possibilità concrete delle emissioni, l’obiettivo di considerare la carne sintetica più sostenibile e conveniente degli allevamenti bovini.

Questo impegno di sempre della Destra è un segno distintivo della nostra identità politica che affermiamo in Italia e rinnoveremo con sempre più forza contro chi determina oggi le decisioni in Europa.

Paolo Chiarenza- Busca, Guido Giordana- Sindaco di Valdieri, Maurizio Occelli - consigliere comunale Savigliano