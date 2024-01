A Cuneo torna il “Carnevale Ragazzi”: la sfilata è in programma domenica 11 febbraio

È in programma domenica 11 febbraio la tradizionale sfilata del “Carnevale Ragazzi” per le vie di Cuneo. La parata, come di consueto, sarà all’insegna del buonumore: “Una cascata di risate” è il tema scelto per la manifestazione, giunta quest’anno alla sua 43ª edizione. La sfilata partirà alle 14.30 da piazza Galimberti - “ammassamento” in via Roma - per poi percorrere corso Nizza fino a piazza Europa. A quel punto ci sarà l’inversione di marcia per il ritorno in piazza Galimberti, dove si terrà la premiazione.

Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, la banda musicale “Duccio Galimberti” e le maschere di Cuneo Gironi e Girometta. L’animazione sul palco sarà a cura dell’Associazione “Gli AnimAttori”.

L’evento è organizzato dalla Città di Cuneo, con il suo Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici, in collaborazione con la Diocesi di Cuneo – Servizio per la Pastorale dei Ragazzi della Curia.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva (18 febbraio).