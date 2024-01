Chiuso fino al 16 marzo l'ufficio postale a Busca: cittadini costretti ad andare a Villafalletto

“Ho espresso al direttore delle Poste filiale di Cuneo, Paolo Damiano, il rammarico per la chiusura temporanea, da ieri fino alla prevista riapertura del 16 marzo prossimo, dello sportello di Busca e la mancanza di soluzioni alternative, che crea un notevole disagio ai cittadini e in particolare alla popolazione anziana. Ho chiesto alle Poste di intervenire celermente per ridurre le tempistiche dei lavori all’edificio che causano la chiusura e di essere aggiornato sull’attuazione delle opere, che non sono strutturali, ma riguardano principalmente le parti interne e gli arredi”. Il sindaco Marco Gallo è intervenuto così per rimarcare il problema, in seguito alla lettera ricevuta questa mattina dal direttore territoriale delle Poste, in cui è stato informato in via ufficiale della chiusura per ristrutturazione.

Durante il periodo di chiusura – spiegano dalle Poste - la clientela dovrà rivolgersi all’ufficio postale di Villafalletto in via Ruderi del Castello 3, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45. Il servizio di bancomat più vicino è presso l'ufficio postale di Costigliole Saluzzo via Vittorio Veneto 118. Il servizio di consegna continuerà regolarmente.