Nuove giostre per bambini in quattro aree verdi di Saluzzo

Ponti sospesi, scivoli, altalene. Il Comune di Saluzzo, nell’ambito del programma di rinnovo e riqualificazione delle dotazioni ludiche di parchi e aree verdi, per una città sempre più a misura di famiglia, ha terminato l’allestimenti di alcune nuove giostre in vari punti della città.

Per acquisto e montaggio, l’Ufficio tecnico del municipio ha stanziato oltre 25 mila euro. All’angolo fra via Trieste e via Bodoni è stato sistemato un nuovo e colorato ponte sospeso, in sostituzione di uno in legno ormai datato, di fianco alla carrucola piazzata anni fa.

Nell’area verde chiamata “Case Così” nel quartiere residenziale di via Barge, è in funzione da alcuni giorni una nuova altalena doppia, dotata anche di un “tappeto” morbido.

Per i tanti bambini e bambine che frequentano lo stadio “Damiano”, di fianco alla tribuna, sono nuovi l’altalena e lo scivolo-torretta, sempre in sostituzione di strutture preesistenti.

Infine, un nuovo scivolo fa contenti bimbe e bimbi della Scuola dell’Infanzia comunale di Cervignasco.

"Ho ben chiaro – dice il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni – che nuove giostre sono sempre un investimento sul benessere dei più piccoli della comunità. A piccoli passi, senza appesantire in modo traumatico il bilancio e sempre senza aumentare tariffe o tasse, continuiamo nel rinnovamento dei parchi e dei giardini di tutto il territorio comunale".