L'Amministrazione albese organizza un incontro per parlare con i pendolari della linea ferroviaria

L’Amministrazione comunale di Alba organizza per giovedì 8 febbraio alle ore 19 in sala Resistenza, un incontro pubblico con i pendolari della linea ferroviaria albese. Un momento di confronto e di scambio per capire eventuali problematiche o migliorie necessarie.

Dopo le recenti implementazioni dei servizi, prima la riapertura della linea in direzione Asti e ora il nuovo collegamento diretto con l’aeroporto di Torino-Caselle, il sindaco Carlo Bo e l’assessore ai Trasporti Massimo Reggio incontreranno i fruitori abituali delle tratte in partenza da Alba per un aggiornamento sulle opportunità e criticità del servizio ferroviario. L’incontro è libero e aperto a tutti.

“La mobilità ferroviaria rappresenta un sistema di spostamento collettivo sostenibile. Siamo consapevoli dell’importanza di un servizio efficiente per gli studenti, i lavoratori e i turisti. Per questa ragione desideriamo incontrare i viaggiatori e confrontarci con loro su come migliorare il servizio per poi interloquire con gli Enti da cui il servizio stesso dipende, ovvero RFI, Trenitalia, Regione e Agenzia della Mobilità Piemontese”, affermano Bo e Reggio.