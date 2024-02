Biker morì facendo downhill a Viola. I consulenti: "Quel salto era solo per atleti esperti"

Tre anni fa, sulle piste di downhill di Viola St. Gréé, Andrea Pastor, classe ’83, morì dopo essersi schiantato contro una rampa mentre faceva un salto sulla sua mountain bike. Era l’ottobre 2021.

Pastor, 38enne, residente a Buggio di Pigna in Val Nervia, provincia di Imperia, sposato e padre di due figli, era un vigile del fuoco in servizio a Ventimiglia. Il tragico incidente portò all’apertura di un'indagine e al conseguente rinvio a giudizio per omicidio colposo dell’imprenditore cebano che pochi mesi prima aveva acquistato il complesso “Porta della Neve” di Viola.

Quel trampolino, per la pubblica accusa, composto da una rampa di lancio, uno spazio vuoto per il volo e e una rampa di atterraggio non sarebbe stata idoneo. Nel corso dell’ultima udienza sono stati ascoltati due consulenti del pubblico ministero, uno è un direttore di organizzazione di gare fuoripista e l’altro un ingegnere.

Il primo ha riferito che laddove quel salto fosse stato collocato in un percorso agonistico, lui non lo avrebbe approvato: “Ci si trova di fronte a diverse capacità tecniche – ha spiegato – un trampolino fatto in quel modo non sarebbe stato superabile da tutti”.

Quanto alla struttura vera e propria del salto, il Dof ha ammesso che a fronte di un ripensamento dell’atleta non si sarebbero potute effettuare altre manovre proprio per il vuoto tra la rampa di lancio e quella di atterraggio: “Non ne avevo mai viste fatte in quel modo” ha concluso.

L’ingegnere ha invece riferito che, come relazionato nella sua consulenza, non esistendo una normativa tecnica su come debbano essere costruiti le piste di downhill è applicabile per analogia il regolamento delle piste da cross che, prevedono che il salto debba essere percorribile senza il distacco delle ruote da terra.

Sembrerebbe, dunque, che le problematiche che causarono l’incidente fossero la velocità con cui il biker affrontò il salto, inferiore ai 28km/h, (calcolata come la velocità idonea per il superamento del salto) e l’assenza di collegamento tra le due rampe. “Per la persona esperta, quel salto è fattibile – ha spiegato -. Il problema nasce per i meno avvezzi. Pastor probabilmente è arrivato lì, ci ha ripensato o si è spaventato e ha rallentato a 19km/h: se ci fosse stato un collegamento tra le rampe sarebbe caduto ma avrebbe proseguito in sicurezza”.

L’udienza è stata rinviata per ascoltare altri testimoni.