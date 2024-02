Denunciato per le troppe chiamate al 112: il giudice lo assolve

Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza pronunciata dal tribunale di Cuneo a carico di un uomo, residente a Vicoforte, accusato di procurato allarme. Ben conosciuto dalle forze dell’ordine, l’uomo aveva più volte contattato il 112 richiedendo l’intervento dei Carabinieri: si contano circa sei episodi nel corso di un anno.

I motivi delle chiamate erano sempre diversi: una volta perché non riusciva a mettersi in contatto con il padre, un’altra a seguito di una discussione con la convivente e un’altra ancora, come spiegato da uno dei militari intervenuti nell’ottobre 2021 “era molto ubriaco e non articolava parole comprensibili”. In quell’occasione, l’uomo aveva litigato con la compagna e lei aveva deciso di allontanarsi da casa.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, lui si rifiutò e i Carabinieri decisero di denunciarlo. A salvare l’imputato da una condanna, una sentenza della Corte di Cassazione, in cui si stabilisce che è legittima la richiesta di intervento delle Forze dell’ordine in caso di litigio fra coniugi, e l’insussistenza del reato di fornire le proprie generalità dal momento che i militari lo conoscevano.