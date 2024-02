Un pomeriggio nella memoria per circa quaranta anziani del cuneese

Il 27 gennaio scorso, alle ore 16,00 il progetto “Anziani.com: stare bene in comunità”, proposta che raggruppa cinque comuni del cuneese (Margarita, Montanera, Morozzo, Beinette e Castelletto Stura), rivolto alle persone ultrasessantacinquenni autosufficienti, ha organizzato una gita presso la vecchia stazione di Cuneo Gesso, sede del “Memoriale della Divisione Alpina Cuneense”.

“Subito siamo stati accolti dagli Alpini volontari - sono le parole dei rappresentanti - che in maniera cordiale, scherzosa, ma molto professionale, ci hanno accompagnati presso il Salone principale in cui abbiamo iniziato il nostro percorso nella storia.

Le sale sono diverse e ognuna di esse è colma di oggetti e reperti (divise, armi, lettere, gavette, etc.), che sono stati ritrovati sul campo e/o donati dalle famiglie degli alpini stessi, affinché il ricordo dei loro affetti rimanesse indelebile.

La visita ha compreso anche il nuovo padiglione, inaugurato di recente, che era in passato adibito a magazzino della stazione stessa, interamente dedicato alla campagna di Russia.

Un Memoriale nel complesso pieno di testimonianze e sentimenti, che merita sicuramente di essere visitato e pubblicizzato, affinché la storia non venga mai dimenticata, ma serva come monito per il futuro”.