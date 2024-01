L’Italia ha rischiato il passo indietro sul CBD legale

I tira e molla legislativi, in Italia, non sono una novità. E stava accadendo anche con i successi fino ad ora raggiunti sul campo della legalizzazione del CBD. Ma, fortunatamente, non è andata così. Almeno per il momento. Ecco lo svolgimento dei fatti in ordine cronologico.

CBD legale: fra decreti e sospensioni

Il 1° ottobre 2020, l’allora in carica Ministro della Salute Roberto Speranza nel governo Conte, emanò un decreto che chiedeva l’delle “”.

Ma questo decreto visse solo quattro settimane, perché venne sospeso in seguito alle numerose proteste che non tardarono ad arrivare da parte della comunità scientifica. Ad esprimersi contro il decreto fu perfino l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma non solo: anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea presentò una sentenza a novembre 2020, la quale dichiarava l’assenza di effetti stupefacenti attribuiti al CBD.

Ciononostante, il caso non venne chiuso, ma proprio lo scorso anno il governo è ritornato sulla questione. Il 21 agosto 2023, infatti, il ministro Orazio Schillaci ha firmato un decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 22 settembre 2023, che dichiara la revoca della sospensione del decreto Speranza.

Ciò che presenta il Ministero della Salute attuale è un “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”.

Con questo decreto, dunque, il cannabidiolo ad uso orale verrebbe inserito nella tabella delle sostanze stupefacenti, alla stregua dei farmaci che possono essere acquistati solo con prescrizione medica. Ma la popolarità del CBD è dovuta proprio all’assenza di proprietà psicotrope, e per questo utilizzato per le sue proprietà rilassanti, antidolorifiche e lenitive.

Se il decreto entrasse in vigore, il CBD (sottoforma di oli in gocce a base di CBD e prodotti con cannabidiolo a consumo orale) non potrebbe più essere venduto nei canapa shop fisici e online, nelle erboristerie, nelle farmacie e presso i tabaccai.

Resterebbe, comunque, consentito e legale acquistare prodotti al CBD dai produttori legali e dai rivenditori autorizzati di cannabis light.

CBD in Italia: la situazione legislativa oggi

La domanda, dunque, rimane più viva che mai: CBD illegale o legale in Italia? Anche perché un altro passo indietro è stato fatto dal Governo.

La filiera produttiva e le associazioni dei consumatori si sono appellati alla sentenza della Corte di Giustizia UE del novembre 2020 – quella che escludeva la presenza di effetti stupefacenti nel CBD – presentando un ricorso al TAR del Lazio e chiedendo che il decreto Schillaci venisse sospeso, come accadde per il decreto Speranza.

Queste le motivazioni di Federcanapa: “Il ministero della Salute ha riesumato un assurdo provvedimento sulla canapa emesso 3 anni fa dall’allora ministro Speranza. Tanto assurdo che decise di sospenderlo a meno di un mese dalla sua emanazione. La decisione è tanto più illogica in quanto non potrà impedire la libera circolazione in Italia di alimenti e cosmetici al CBD prodotti legalmente in altri Paesi europei ed è destinata a danneggiare unicamente i produttori nazionali”.

Il TAR ha accolto il ricorso e, il 24 ottobre 2023, il decreto Schillaci è stato sospeso dopo averne riconosciuto l’illegittimità.

L’Italia ha rischiato un ennesimo passo indietro sul CBD legale, che la allontanerebbe ancor più dalle linee europee, e che metterebbe in crisi un intero settore, con conseguenze dannose sia dal punto di vista economico che occupazionale.

Ma fortunatamente, con la sospensione del decreto, il TAR avrà anche modo di pensare alla tutela dei venditori di CBD e di tutti i lavoratori della filiera.