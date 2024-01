Il Circolo Acli M.G. di Centallo (Movi) prepara due “Cene al buio” organizzate dai volontari

Venerdì 23 e sabato 24 febbraio alle ore 20.30, nei locali parrocchiali del Circolo Acli “Movi” di Centallo in viale Vittorio Veneto 13, saranno allestite due “Cene al buio” organizzate dai volontari del Movimento Giovanile centallese e servite dai non vedenti dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Saranno l’occasione per riscoprire i propri sensi, proprio con la guida di chi non vede e rendersi conto di un mondo in cui le distanze, gli odori, i suoni, le percezioni, assumono una dimensione inusuale alla quale non si è educati.

È necessaria la prenotazione al numero 3426309132 (Elisabetta) essendoci posto per 50 commensali.

Il costo della cena è fissato in 25 euro, di cui 10 euro andranno all’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Sono già in programma altri eventi nel 2024, a cominciare da fine febbraio con un Corso di Cucina in Casa Marro, 4/5 lezioni al sabato per imparare semplici ricette, un Corso di fotografia analogica con date da stabilire, il Torneo dei Rioni che si svolgerà in estate, dal 19 al 21 luglio e il MoviClub del libro, una serie di incontri trimestrali con lettura e scambio di idee su un libro.