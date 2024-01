In concerto a Saluzzo Max Collini e le "Storie di antifascismo senza retorica”

Sabato 3 febbraio alle 21,30 prosegue la stagione musicale “Magda Groove” con Max Collini, accompagnato dalle musiche di Jukka Reverberi, in “Storie di antifascismo senza retorica”.

La stagione è organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo da Ratatoj APS.

Max Collini, voce dell’indimenticabile collettivo neosensibilista Offlaga Disco Pax, racconterà episodi, aneddoti, eventi del passato e della contemporaneità.

Storie minime, personali, umane, senza retorica, senza eroi, senza ufficialità, senza bandiere e proprio per questo nostre nel profondo, là dove si fanno i conti con chi siamo, cosa vogliamo, quanto ci resta ancora da dire.

Nella data di Saluzzo lo spettacolo vedrà le musiche dal vivo di Jukka Reverberi (Giardini di Mirò): un grande ritorno della coppia che per anni ha portato in giro l’esperienza “Spartiti”.

Max Collini è stato per circa undici anni la voce narrante e l’autore dei testi degli Offlaga Disco Pax, in cui ha militato dalla sua fondazione avvenuta nel 2003 fino allo scioglimento nel 2014. Con gli Offlaga ha pubblicato tre album, tra cui il pluripremiato esordio “Socialismo Tascabile” (Santeria/Audioglobe), uscito nel 2005 e tra i dischi più influenti della scena indipendente italiana degli anni zero, e collezionato oltre quattrocento concerti.

Dopo la fine dell’esperienza con gli Offlaga Disco Pax ha iniziato a collaborare continuativamente con Jukka Reverberi dei Giardini di Mirò nel duo “Spartiti”.

Il costo del biglietto è di 14 euro + dp. I biglietti sono disponibili online su https://www.mailticket.it/manifestazione/RG37 e sono acquistabili anche con Carta Docentee 18app.

I prossimi appuntamenti della stagione musicale saranno il 17 febbraio con Bianco e il 2 marzo con Cristina Donà.

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it