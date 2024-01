Demarchi (Lega): "Insieme agli agricoltori piemontesi e i trattori nelle piazze europee, contro le politiche insensate dell'Europa!"

"Vincoli penalizzanti sui terreni coltivabili, prezzi in caduta, concorrenza sleale da Paesi senza norme stringenti sulla sicurezza alimentare e la crisi economica rendono la situazione insostenibile. Non è soltanto una questione economica, ma di principio e di orgoglio per la nostra vocazione agricola. Chiediamo all'Europa di dimostrare con i fatti da che parte sta: servono rispetto e sostegno per chi dedica la propria vita a preservare la terra e a creare benessere. In Piemonte siamo in prima linea e continueremo a tutelare e promuovere la nostra agricoltura. Personalmente, proporrò la revisione del piano regionale della qualità dell'aria in materia agricola. I nostri agricoltori e allevatori hanno già compiuto investimenti significativi per la salvaguardia ambientale e non possono sostenere ulteriori costi. L'agricoltura è la nostra storia e il nostro futuro!".

E’ quanto dichiara Paolo Demarchi, consigliere regionale della Lega Salvini Premier, che interviene in merito alla protesta che oggi toccherà il capoluogo provinciale della Granda.