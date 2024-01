Amministrative, a Magliano Alpi si ricandida il sindaco uscente Marco Bailo

Scioglie le riserve Marco Bailo, sindaco uscente di Magliano Alpi, che si candiderà per il quarto mandato alla guida del paese alle prossime amministrative di giugno.

44 anni, architetto, era stato eletto per la prima volta nel 2009, poi riconfermato per i mandati del 2014 e 2019.

L'ufficialità è arrivata con il nuovo decreto ministeriale che modifica la durata dei mandati dei primi cittadini, non ponendo limiti per i sindaci dei comuni con popolazione sotto i 5000 abitanti.

"Il mio gruppo continua a sostenermi e quindi volentieri sono pronto a continuare a lavorare per il paese - spiega con rinnovato entusiasmo il primo cittadino uscente - "La lista sarà in gran parte confermata, con l'inserimento di nuovi componenti. La prima volta che sono stato eletto sindaco avevo trent'anni, è stata un'esperienza splendida: la vita amministrativa richiede impegno, tempo e passione, ma dà molte soddisfazioni. In questi anni sono cresciuto insieme ai maglianesi, ho imparato a conoscerli e sono pronto a mettermi a disposizione per il paese con lo stesso impegno del 2009. Se i miei concittadini mi rinnoveranno la fiducia sarò a disposizione".