Per Massimo Rea oggi l'ultimo giorno nel negozio "On the corner" di Saluzzo

Massimo Rea saluta e ringrazia nel negozio On the Corner che ha gestito fino ad oggi

"Oggi mercoledì 31 gennaio è il mio ultimo giorno al negozio, il mio ultimo giorno da On the Corner". Annuncia sulla pagina facebook. "Quasi 11 anni vissuti insieme a voi - dice Massimo Rea - da quel febbraio 2013, quando decisi di trasferirmi da solo a Saluzzo a 1000 km di distanza dalla mia regione (è nativo di un paese in provincia di Napoli) e di cogliere quella nuova opportunità lavorativa".

Aveva conosciuto Saluzzo per aver fatto uno stage presso una casa discografica del territorio.

"On the corner" per me non è mai stato solo un negozio di dischi ma è sempre stato qualcos’altro: un luogo di aggregazione culturale, uno spazio dove pittori, scultori, musicisti e appassionati di musica si sono incontrati in questi anni per scambiarsi idee, un luogo mentalmente libero".

Il negozio, specializzato nella vendita di cd, vinili, dvd musicali, film, vendita biglietti per spettacoli e concerti, era stato aperto nel 2013 ed era una unicità a Saluzzo.

"Per me è stata una bellissima esperienza dove negli anni molti clienti sono diventati amici, ma era il momento di cambiare per trovare nuovi stimoli e provare a realizzare i miei sogni continuando a creare progetti per il commercio e la comunità saluzzese in generale. Un modo il mio di restituire qualcosa a Saluzzo, la città che 11 anni fa mi ha adottato".

Massimo Rea opera da 25 anni nell’associazionismo e nel mondo dell'organizzazione degli eventi, come quelli realizzati in città per il Centro commerciale naturale di Saluzzo, di cui è un fondatore.

"Vi ringrazio ad uno ad uno per la fiducia che mi avete dato in questi anni. Lascerò il negozio in buonissime mani augurando il meglio a chi gestirà quel bellissimo spazio temporale chiamato On the corner. E infine cosa dirvi… come sempre buona musica a tutti!. Ci si vede in giro".