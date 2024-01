Confartigianato Imprese Cuneo incontra le classi del settore Turismo Ambiente dell’I.T.C.S. “F.A. Bonelli”

Nell’ambito delle attività organizzate per la didattica orientativa, questa mattina le tre classi Turismo Ambiente dell’ITCS “F.A. Bonelli” hanno partecipato ad un incontro con il Direttore Generale del Confartigianato di Cuneo, Dott. Joseph Meineri.

L’analisi del turismo in Italia, che gli studenti di terza stanno conducendo in questo periodo dell’anno, ha permesso loro di constatare il grande interesse dei turisti, soprattutto quelli stranieri, per esperienze di viaggio alla scoperta di mete “insolite” che includano la scoperta dei prodotti delle maestranze e delle professionalità nel settore dell’artigianato. E’ per questo che il patrimonio artigianale dell’Italia, rappresentato da una miriade di piccole e medie imprese (PMI), costituisce oggi un importante volano per l’intera economia, sia in termini di occupazione sia per il PIL generato, ed è innegabilmente preponderante per il settore turistico.

Gli studenti, ai quali si propone di scoprire le numerose tipicità del territorio italiano, devono capire lo stretto legame tra turismo e artigianato, scoprendo i progetti e gli strumenti di valorizzazione delle maestranze cuneesi. Pertanto, durante il seminario è stato presentato un focus sulle imprese del territorio, sui settori e sulle attività più rappresentativi della nostra zona mettendone in evidenza la competitività sui mercati internazionali, le sinergie tra artigianato, turismo, tutela ambientale e digitalizzazione, le forme di tutela del patrimonio enogastronomico locale.

Importante è lo sviluppo di iniziative che aumentino la conoscenza tra gli studenti del binomio turismo-artigianato affinché possano cogliere un nuovo modo di fare turismo che stimoli l'innovazione e la costante rigenerazione di questo patrimonio.

Gli studenti hanno apprezzato molto l’intervento organizzato dalla scuola perché la presenza di formatori esterni ha permesso loro di comprendere meglio la realtà economica che li circonda.

Grazie alla Confartigianato di Cuneo, da sempre vicina alle scuole e vero anello di congiunzione tra l’istituzione pubblica e le imprese private.