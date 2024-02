Cuneo: in sala Einaudi il "Denina Pellico Rivoira" e il Bonelli all'incontro con la Corte dei Conti

Presso il salone della Provincia “sala Einaudi” di Cuneo nella mattina del 26 gennaio si è tenuto l’incontro intitolato La scuola incontra la Corte dei Conti, tenuto dal Sostituto Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale del Piemonte dott. Nicola Peretti.



Presenti alcune scuole della Provincia tra le quali l’Istituto Bonelli di Cuneo, promotore dell’iniziativa, e il Denina Pellico Rivoira con le tre quinte aziendali. Il dott. Peretti ha coinvolto gli studenti con la sua conoscenza della materia: pur dichiarandosi lontano dal mondo della scuola si è impegnato con entusiasmo e voluta semplicità espositiva a coinvolgere gli studenti nella sua profonda passione per il Diritto e per la Nostra costituzione, che ha citato più volte nei numerosi articoli che riguardano il lavoro della Corte dei Conti, la Magistratura che protegge il denaro pubblico e vigila in materia fiscale sulle entrate e spese pubbliche all'interno del bilancio dello stato.



Sottolinea Peretti agli studenti: “Denaro pubblico non vuol dire di nessuno, ma di tutti noi e il denaro pubblico speso male produce danno erariale e questo danneggia i cittadini stessi”. La prospettiva è di incontrarsi nuovamente, magari per partecipare ad un'udienza.