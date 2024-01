Dopo la terza media segui le tue passioni

In un mondo in costante evoluzione, dove le sfide del mercato del lavoro richiedono competenze sempre più specializzate, investire nella formazione professionale è la chiave per aprire le porte al successo. Afp si distingue per un approccio innovativo che prepara gli studenti non solo attraverso le competenze tecniche richieste dal mercato, ma guidandoli nella costruzione di un bagaglio professionale completo.

Sei i percorsi di studio proposti:

Sede di Dronero

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF00600L

- Operatore Elettrico - Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario

- Operatore meccanico - Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione

Entrambi i percorsi permettono l’accesso al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione.

Sede di Cuneo

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF004001

Dopo il terzo anno di Acconciatura è possibile frequentare il diploma abilitante in Tecnico dell’acconciatura.

- Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetici

Sede di Verzuolo

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF002009

Dopo il terzo anno, gli allievi possono affinare le loro skills attraverso il percorso di diploma in Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici. Il nuovo iter formativo è abilitante per le sezioni meccatronica, carrozzeria e gommista.

Al termine del triennio è possibile accedere al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione (sede Afp di Dronero).

Ambienti accoglienti e tecnologia all'avanguardia

Le nostre sedi scolastiche sono progettate per ispirare il successo. Gli spazi accoglienti e le attrezzature all'avanguardia creano un ambiente stimolante, dove gli studenti possono esplorare il loro potenziale al massimo. Ci impegniamo a fornire un contesto che rifletta il mondo reale, garantendo che gli studenti siano pronti ad affrontare le sfide della loro futura carriera.

Guidati da professionisti esperti e tutor attenti

Al centro della nostra missione c'è la dedizione a fornire una guida esperta. I nostri docenti sono professionisti del settore, portatori di esperienza e conoscenza approfondite. Accanto a loro, tutor attenti seguono gli studenti in ogni fase del loro percorso di apprendimento, offrendo supporto personalizzato per garantire il massimo successo.

Strumenti essenziali per l'apprendimento moderno

Riconosciamo l'importanza della tecnologia nell'istruzione. Ogni studente ha a disposizione un tablet, uno strumento versatile che consente l'accesso a risorse digitali, lezioni interattive e materiali didattici. Questo non solo rende lo studio più coinvolgente, ma prepara gli studenti all'ambiente digitale che incontreranno nel mondo del lavoro.

Unisciti a noi nel costruire il tuo futuro professionale. La nostra formazione professionale non è solo un percorso di studio, ma un viaggio verso l'eccellenza. Entra a far parte della nostra comunità di apprendimento, dove il tuo successo è la nostra missione principale.

Per maggiori informazioni:

https://www.afpdronero.it

Sede di Dronero

0171.918027

segreteria.dronero@afpdronero.it

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

Sede di Cuneo

0171.693760

segreteria.cuneo@afpdronero.it

andrea.devoto@afpdronero.it

Sede di Verzuolo

0175.86471

segreteria.verzuolo@afpdronero.it

lara.reineri@afpdronero.it

AFP - Illuminiamo il tuo cammino verso il successo!