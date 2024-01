Pallapugno: presentata la stagione 2024, Giovanni Malagò ospite d'onore alla Cantina Terre del Barolo (VIDEO e FOTO)

L’ampio salone della Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto ha accolto ieri sera, martedì 30 gennaio, il mondo della Pallapugno: giocatori di tutte le categorie, tecnici, dirigenti, arbitri, ex campioni e tanti tifosi hanno assistito alla presentazione delle squadre che parteciperanno ai campionati di Pallapugno 2024 e alle premiazioni dei vincitori dell’ultima stagione agonistica.

Ospite di prestigio il presidente del Coni Giovanni Malagò, invitato dal parlamentare e presidente FIP Enrico Costa e ricevuto dal presidente della Regione Alberto Cirio e dal presidente della cantina Paolo Boffa, da quest’anno sponsor della pallonistica albese di Paolo Vacchetto e Bruno Campagno.

Presenti le squadre giovanili e le compagini di A e B che disputeranno i rispettivi campionati e le due nazionali, tutte salutate dal presidente Malagò, che ha confessato: “Arrivo con un po’ di ritardo a toccare da vicino uno sport ricco di tradizione, ma che conosco bene. Mi basta guardare negli occhi e toccare le loro spalle, per capire che questi ragazzi sono ottimi atleti, impegnati in uno sport importante, in una regione che ha dato all’Italia tanti campioni in molte discipline”.

Nel suo intervento il più alto dirigente sportivo italiano ha parlato anche di ciclismo, di tennis e degli sport invernali. Durante la kermesse, condotta dallo speaker Fabio Gallina, il presidente Malagò è stato omaggiato di alcune pubblicazioni sulla storia del “Balon” e di una maglietta dedicata.

L’occasione è servita anche per festeggiare gli 80 anni di Felice Bertola, il campione con più titoli in bacheca e tutti i giocatori che hanno vinto almeno un campionato italiano, che hanno posato insieme per una foto ricordo.

Il presidente Alberto Cirio ha precisato che la Regione Piemonte ha ripreso a finanziare il movimento della pallapugno.

Presenti anche autorità istituzionali e militari, rappresentanti di enti e fondazioni bancarie, sindaci e amministratori, fra i quali Ezio Raviola, Tino Cornaglia, Luca Robaldo, Massimo Antoniotti, Domenico Boeri, Paolo Borgogno sindaco di Castiglione Falletto e tanti appassionati sportivi.

Il campionato di pallapugno 2024 si preannuncia dunque molto interessante e incerto, sia per quanto riguarda la serie A, sia nelle serie minori.

Impossibile un pronostico in questa fase di preparazione, anche se Cortemilia, Dolcedo e Alba sembrano essere le squadre più attrezzate per la corsa al titolo, con possibili sorprese in altre compagini che si sono rafforzate e sono pronte a dare battaglia negli sferisteri piemontesi e liguri.