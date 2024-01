Calcio Serie D: LIVE Bra-Alba, in corso la ripresa con i giallorossi avanti di due reti

BRA-ALBA 2-0 (Musso 26', aut Giraudo 32')

65' ancora forze fresche in casa Alba: Galasso e Bonelli rilevano Perego e Carnovale

61' cambio per Viassi: out Albisetti, in campo Riverditi

60' corner di Machisone, Musso si avvita di testa ed impatta di testa: Ribero blocca

52' ammonito Marchisone per simulazione

46' si riparte. Nell'Alba cambio tra i pali: out l'acciaccato Bergonzi, in campo Ribero

45'+1 termina la prima frazione di gioco con il Bra avanti di due gol

45' assegnato un minuto di recupero

42' la squadra di Viassi prova ad alzare il baricentro, i padroni di casa contengono con sicurezza

36' Alba in grande difficoltà al cospetto di un Bra concentrato ed asfissiante nel pressing

32' raddoppia il Bra! Azione travolgente di Mawete, triangolo con Vaiarelli e pallone velenoso in mezzo. Giraudo, nel tentativo di anticipare Musso, infila Bergonzi: 2-0

27' Daqoune il primo ammonito della partita

26' Bra in vantaggio! Pezzo di bravura, sull'out di destra, di Marchisone che lavora un grande pallone e pennella per Musso. Implacabile il colpo di testa del bomber, 1-0

12' Foschi prova a servire con un colpo di petto Bergonzi ma regala il pallone a Magnaldi, poco risoluto davanti al portiere avversario che neutralizza la minaccia

11' sfida bloccata al Bravi, spazi chiusi per gli attaccanti in questa prima fase

6' ci prova Musso ben innescato da Marchisone, Bergonzi blocca a terra

1' fischio d'inizio del direttore di gara, visibilità ridotta a causa dei fumogeni utilizzati dai tifosi di casa per accogliere le squadre

Le scelte di formazione di Floris e Viassi

Bra (3-5-2): Tchokokam, Tos, Giorcelli, Ropolo; Mawete, Vaiarelli, Daqoune, Gerbino, Magnaldi; Marchisone, Musso. A disp: Ghio, Matija, Gyimah, Tuzza, Fogliarino, Marchetti, Omorogbe, Bosio, Saretti. All Floris

Alba Calcio (5-4-1): Bergonzi, Foschi, Scotto, Giraudo, Marin, Barbagiovanni; Carnovale, Perego Cena, Galvagno; Albisetti. A disp: Ribero, Imperato, Galasso, Trinchero, Bonelli, De Bellis, Dieye, Sia, Riverditi

Arbitro: Gianmarco Vailati di Crema; assistenti Federico Mezzalira di Varese e Marco Tonti di Brescia