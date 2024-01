Sci di fondo, in Slovenia via ai Mondiali junior e Under 23: Gallo, Carollo, Ghio e Rigaudo tra i convocati

Il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato i nomi dei convocati per i Mondiali junior e Under 23 di fondo, che si svolgeranno a Planica (Slo) dall’1 all’11 febbraio prossimi.

La squadra Under 23 femminile sarà composta da: Nadine Laurent (Fiamme Oro), Sara Hutter (Fiamme Oro), Veronica Silvestri (Fiamme Gialle), Elisa Gallo (Fiamme Gialle)

La Under 23 maschile si comporrà di: Alessandro Chiocchetti (Fiamme Gialle), Martino Carollo (Fiamme Oro), Andrea Zorzi (Esercito), Giacomo Petrini (Amateur Sci Club Sesvenna), Fabio Longo (Under Up Ski Team), Nicolò Cusini (Under Up Ski Team).

La squadra Under 20 femminile: Maria Gismondi (Fiamme Oro), Iris De Martin Pinter (Carabinieri), Beatrice Laurent (Fiamme Gialle), Virginia Cena (Fiamme Gialle), Marit Folie (Fiamme Gialle).

E infine la squadra Under 20 maschile: Davide Ghio (Fiamme Gialle), Aksel Artusi (Esercito), Teo Galli (ASD Sporting Club Livigno), Gabriele Matli (Fiamme Gialle), Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro).